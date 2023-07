Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Sint-Lievens-Houtem vandaag

Nieuw brugdeel E40 richting Brussel in gebruik genomen, doorsteek nu richting Gent

De vernieuwing van twee bruggen over de autosnelweg E40 tussen Erpe-Mere en Aalst is deze week een nieuwe fase ingegaan. De doorsteek voor het verkeer richting Brussel om door de middenberm te gaan, bevindt zich voortaan in de rijrichting van Gent.