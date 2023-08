Ewoud Vromant pakt tweede bronzen medaille op WK in Glasgow

Op het wereldkampioenschap G-wielrennen in het Schotse Glasgow heeft Ewoud Vromant brons behaald in de wegrit, klasse MC2. De renner uit Herzele moest de Australiër Darren Hicks en Fransman Alexandre Léauté in de laatste ronde laten rijden, die pakten respectievelijk zilver en goud. Vromant won de sprint voor plaats drie.