Gemeentebestuur trakteert personeel en mandatarissen op nieuwjaarsreceptie

Na twee coronajaren bliezen alle personeelsleden en mandatarissen maandag om 10.45 uur weer verzamelen in CC De Fabriek voor de traditionele nieuwjaarsreceptie. Na directeur Tom Hofman las ook burgemeester Tim De Knyf zijn nieuwjaarsbrief voor. Hij stak daarbij de lofzang op alle verwezenlijkingen van zijn partij en gaf ook al mee wat de inwoners de komende jaren nog mogen verwachten. Daarnaast hamerde hij er ook nog eens op dat Sint-Lievens-Houtem geen voorstander is van een fusie. “Omdat we een financieel gezonde gemeente zijn, hebben we al wat aanzoeken gekregen. Maar we zitten daar niet op te wachten", zegt hij. Na het plechtige gedeelte trok iedereen naar de foyer om te genieten van een hapje en een drankje.