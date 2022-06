Gemeente zoekt gastgezinnen tijdens winterjaarmarkt

Wetteren/Wichelen/Mere Crowdfun­ding voor door zware brand in Wetteren getroffen tuinaanne­mer: “Om Jasmijntje te helpen in deze lastige periode”

Een van de twee door de zware brand van pinkstermaandag op de grens van Wetteren en Laarne getroffen bedrijven is de tuinaannemer Jasmijntje, tot voor kort gevestigd in de Achterstraat in Mere. Om zaakvoerders Mark Van Nuffel, echtgenote Annick en zoon Siebe een hart onder de riem te steken, werd een crowdfunding gestart.

8 juni