Geklasseerd monument wordt nieuwe thuis voor drie gezinnen

De pastorie van de Heilige Kruisverheffingparochie werd opgericht in 1780 in opdracht van de Gentse Sint-Pietersabdij. Boven de deur werd het wapenschild van abt Gudwalus Seiger van de Sint-Pietersabdij verwerkt. Hij was de voorlaatste abt van de Sint-Pietersabdij (1760-1789). De abdij was toen de rijkste abdij der Nederlanden. Deze rijkdom spiegelde ook af op de door de abdij opgerichte pastorieën. In 2018 kende toenmalig Vlaams minister-president en Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, Geert Bourgeois een premie van 438.359,94 euro toe voor de restauratie van de pastorie. “Het is de eerste keer dat een project voor sociale huisvestingsbouw voorrang krijgt bij het verwerven van een erfgoedpremie. Een rechtstreeks gevolg van de wijziging van het ministerieel besluit aangaande voorafnames voor toekenning van erfgoedpremies. Deze Vlaamse regering investeert volop in de zinvolle herbestemming van beschermde monumenten”, zei Bourgeois toen.

Sociale huisvesting en erfgoed

Erfgoed en sociale huisvesting. Het is geen evidente combinatie maar het kan zeker. SHM Denderstreek heeft verschillende projecten waarbij ze bestaande en vaak beschermde gebouwen renoveert en herbestemt tot sociale huisvesting. Het is wel uitzonderlijk dat het deze keer een pastorie betreft die ook aan de binnenkant beschermd was. Ook de aangebouwde serre die gebruikt werd voor de druiventeelt moest volledig gerestaureerd worden. “De bescherming van de binnenkant bracht extra uitdagingen met zich mee, zeker in combinatie met de herbestemming tot drie appartementen. Maar de goeie samenwerking met de verschillende partners, zorgt ervoor dat we hier vandaag drie appartementen als toekomstige thuis kunnen verhuren", zegt Steven Hutse, adjunct algemeen directeur van SHM Denderstreek.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm De pastorie van Letterhoutem in 2018. © Frank Eeckhout

Wonen in Sint-Lievens-Houtem

Sint-Lievens-Houtem heeft als landelijke gemeente een bindend sociaal objectief van 95 woonentiteiten. Dat is het aantal sociale huurentiteiten die ze op haar grondgebied moet verwezenlijken en waarvan er 23 gerealiseerd zijn. SHM Denderstreek heeft met het woonuitbreidingsproject ‘Hoeksken-Paardenmarkt’ 66 woningen en appartementen op de planning staan. Dat is ook nodig want voor Sint-Lievens-Houtem staan er 803 kandidaat-huurders op de wachtlijst. Het merendeel van deze kandidaten zijn alleenstaanden (468) of koppels of éénoudergezinnen (209) die omwille van hun sociale en familiale leven graag in eigen gemeente willen blijven wonen. Geen evidentie gezien de beschikbare sociale woonentiteiten. “Binnen ons werkingsgebied willen wij als huisvestingsmaatschappij oplossingen aanreiken aan de steden en gemeenten voor de uitvoering van hun sociaal woonbeleid. Samen met hen willen we de uitdagingen binnen hun werkterrein aanpakken en tegemoet komen aan de behoeften op het vlak van sociale huisvesting", vult algemeen directeur Eddy De Vlieger aan.