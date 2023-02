"Geen goesting om schulden van andere gemeenten af te betalen”. Houtemse burgemeester is tegen verplichte fusie, maar heeft hij gelijk?

Erpe-Mere/Lede Slecht weekend op de baan: verschil­len­de geparkeer­de wagens aangereden en vier rijbewij­zen ingetrok­ken

Het voorbije weekend begon slecht voor heel wat bestuurders. In Aaigem, Mere en Oordegem werden brokken gemaakt. In een aantal gevallen had de veroorzaker te diep in het glas gekeken.

30 januari