Gedeeltelijk parkeerverbod wegens scholenloop

Erpe-Mere Dieven aan de haal met AED-toe­stel station Burst: “Wat als nu iemand een hartstil­stand krijgt?”

Een van de talrijke AED-toestellen die de gemeente Erpe-Mere plaatste om in nood hulp te kunnen bieden, blijkt spoorloos verdwenen. De diefstal is al enkele weken oud, maar de gemeente hoopt met een oproep de dieven of kwajongens tot betere inzichten te brengen.

28 april