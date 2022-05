G-sportdag voor zesdeklassers Sint-Lievensinstituut

Sint-Lievens-Houtem Gemeente koopt voormalige slagerij voor uitbrei­ding gemeente­huis

De gemeente Sint-Lievens-Houtem gaat het pand in de Edgard Tinelstraat, waar vroeger slagerij Roo’ken gevestigd was, kopen. “Ons gemeentehuis barst uit haar voegen. In het pand kunnen we de nu ontbrekende onthaalruimte van het gemeentehuis onderbrengen", motiveert burgemeester Tim De Knyf de aankoop.

3 mei