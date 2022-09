File op E40 door brandend voertuig

Erpe/Burst Inbraak in woning en diefstal uit wagen

In de Grote Gentweg, dat is een zijstraat van de Zevekootstraat/Nerenbroekstraat in Erpe, werd vrijdagavond ingebroken. Vlakbij de kerk van Burst werden zaterdagnamiddag spullen gestolen uit een wagen.

5 september