Fietsers koning in Fabrieksstraat en Hofkouter

Herzele Herzele zoekt grootste voetbalken­ner met WK-pronostiek

Wie is de grootste voetbalkenner van Herzele? Dat komen we te weten dankzij de eindejaarsactie ‘Herzele Supportert’, een voetbalpronostiek naar aanleiding van het WK Voetbal in Qatar. “Er vallen heel wat mooie prijzen te winnen”, zegt schepen van Lokale Economie Heidi Knop (Open Vld).

