Familiedag aan pastorie van Bavegem

Verhoogde PFAS-waar­den op fabriekssi­te

Bodemonderzoek door de Openbare Vlaamse Avastoffenmaatschappij (OVAM) op de voormalige fabriekssite in de Doelstraat in Sint-Lievens-Houtem heeft aangetoond dat de grond vervuild is met PFAS. Op de site - waar vroeger een garenververij was - zijn het cultureel centrum, de bibliotheek, sporthal en het jeugdhuis gevestigd. Aan de kant van de Doelstraat zijn er ook plannen voor een woonproject en de gemeente gaat het aangrenzend Eilandbos omtoveren tot een speel-, wandel- en rustzone. Bij bodemonderzoek zijn verhoogde PFAS-waarden vastgesteld in het grondwater. Daardoor is er voor omwonenden een risico op herhaaldelijke blootstelling.