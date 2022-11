Extra alcoholcontroles tijdens WK voetbal: politie controleert in verschillende gemeenten na matchen van Rode Duivels

Erpe-Mere Secundaire wegen muurvast na ongeval op E40 richting Gent

Een ongeval ter hoogte van de wegenwerken voor de vervanging van de bruggen van de E40 tussen Erpe-Mere en Aalst in combinatie met een ongeval op de Siesegemlaan in Aalst en de werken aan kruispunt De Ommegang in Lede veroorzaakte dinsdagochtend enorm fileleed.

22 november