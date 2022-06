Elfde editie van de Berenfeesten in Vlierzele

In samenwerking met het Gemeentebestuur en een aantal sponsors werd een uniek feest georganiseerd voor jong en oud. Met de Vlierzeelse Beer als thema is het de bedoeling om te verwijzen naar de geschiedenis en de eigenheid van Vlierzele. Het unieke concept van de Berenfeesten bestaat erin om de historiek van de Beer te combineren met hedendaagse activiteiten. In de drie zaterdagen voor de Berenfeesten van start gaan, wordt er een wedstrijd georganiseerd waarbij je een grote beer in een strandstoel moet gaan zoeken op een bekende plaats in Vlierzele-Zonnegem. De foto komt telkens om 17 uur online via Instagram en Facebook. Het is de bedoeling dat je je met de fiets naar de stoel verplaatst en het voorwerp meebrengt dat via de sociale mediapagina’s gevraagd wordt.