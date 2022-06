Eilandbos wordt omgebouwd tot Eilandpark: "Groene long in centrum van gemeente"

Sint-Lievens-Houtem/Zottegem/Geraardsbergen Politie vindt volle postzakken en tientallen pakketten bij inval, postbode brengt nacht in cel door: “Dienst­hoofd wuifde eerdere klachten weg”

Bij een inval in een woning in de Houtemse deelgemeente Bavegem heeft de politie tientallen postpakketten en volle postzakken gevonden. Postbode M.D. uit Zottegem werd opgepakt voor verhoor en bracht één nacht in de cel door. Bpost zette haar op non-actief. “Ondertussen bekijken we in welke mate we de vele gedupeerden kunnen tegemoetkomen”, zegt bpost-woordvoerster Veerle Van Mierlo.

