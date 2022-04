Eendracht Houtem opnieuw getroffen door rampspoed: omheining op oefenveld waait weg

De omheining aan het oefenveld van Eendracht Houtem kreeg het enkele weken geleden al flink te verduren onder de beukende windstoten van storm Eunice. Medewerkers van de club slaagden er toen in om de omheining terug over te duwen en vast te leggen. De felle wind van donderdag zorgde er echter voor dat de omheining volledig loskwam en gevaarlijk over de rijbaan kwam te hangen. Brandweerpost Sint-Lievens-Houtem kwam ter plaatse om alles te beveiligen.