Eén jaar Livinus Planet: padelhype nog lang niet voorbij

Padel boomt nog steeds, zeker in Sint-Lievens-Houtem. Daar was het een hele week koppen lopen op het eerste officiële tornooi van Tennis Vlaanderen. “Ook onze andere evenementen lokken steeds heel wat spelers en supporters naar de sportsite op de Polbroek. We doen er dan ook alles aan om het hier zo gezellig mogelijk te maken in onze zomerbar. Met een uitgebreide cocktail- en hapjeskaart hebben we voor elk wat wils. En de kinderen kunnen zich amuseren op een springkasteel", vertelt Jelle De Pauw.

Nieuwe speeltuin

Dat springkasteel ruimt dit najaar plaats voor een grote nieuwe speeltuin. “Die gaat de gemeente installeren samen met een multifunctionele sportkooi", gaat Yannick De Rouck verder. “Ondertussen is ook de vergunningsaanvraag voor de bouw van onze kantine ingediend. Die werken moeten volgend voorjaar van start gaan zodat we in de zomer onze zomerbar kunnen inruilen voor een permanent terras. En binnenkort dienen we een vergunning in om enkele van onze terreinen te overkappen zodat het ook bij regenweer interessant is om te spelen.”

Volledig scherm Sint-Lievens-Houtem: Livinus Planbet heeft een vergunning aangevraagd voor de bouw van een moderen kantine. © RV

534 leden

Dat de padelhype nog niet voorbij is, is te zien aan het ledenaantal van Livinus Planet. “Onze eerste seizoen sloten we met net geen 400 leden. Nu staat de teller al op 534 en het seizoen is pas gestart op 1 april. In het najaar staan er nog heel wat activiteiten op de kalender. We denken daarbij aan een Back to School tornooi en Halloweentornooi. Deze tornooien die vooral bedoeld zijn voor onze leden zijn telkens al een succes geweest. En we zijn ervan overtuigd dat dat zo gaat blijven. En wie nog niet overtuigd is, nodigen we uit om eens een kijkje te komen nemen. Wedden dat je blijft plakken", besluit Laurens Pede met een knipoog.

Volledig scherm Sint-Lievens-Houtem: Livinus Planet is een schot in de roos. © Frank Eeckhout

