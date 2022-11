Doven straatverlichting gebeurt in stapjes

In oktober ging de gemeenteraad unaniem akkoord met het doven van de straatverlichting in de gemeente, van maandag tot donderdag van 23 tot 5 uur, alsook op zondag. Op vrijdag en zaterdag blijven de straatlichten branden. “Aangezien meerdere steden en gemeenten ondertussen hebben besloten om hun straatverlichting te doven, kan netbeheerder Fluvius dit niet overal even snel instellen en zal dit gefaseerd gebeuren. In de eerste fase, vanaf vermoedelijk 5 december, zullen een aantal cabines worden aangepast en wordt de interactieve verlichting op de gemeentewegen gedoofd, dat is de LED-verlichting geplaatst na 2020", weet burgemeester Tim De Knyf.

Niet alle wegen in Sint-Lievens-Houtem vallen echter onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Zo kunnen er enkel beslissingen genomen worden over de verlichting langs gemeentewegen. Op bepaalde plaatsen is de verlichting langs de gewestwegen gekoppeld aan delen van de gemeentelijke verlichting. Beslissingen over gewestwegen worden steeds in overleg met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) genomen. Tegen midden 2023 zullen alle cabines op het grondgebied aangepast zijn en zullen alle lichten gedoofd worden volgens het gekozen brandregime. “Zo proberen we de energiefactuur voor de gemeente onder controle te houden en hopen we eventuele schaarste op de energiemarkt mee te helpen voorkomen”, aldus De Knyf