DJ ICON draait plaatjes vanuit luchtballon

Voor zijn stunt gaat DJ ICON in zee met Madou ballonvaarten, dat één van de grootste manden van Europa heeft om mensen mee te nemen. “Er is plaats voor 26 personen. Een aantal bekende artiesten heeft toegezegd om mee te vliegen om in de lucht of na afloop wat plaatjes te draaien. Opstijgen doen we in Groot-Bijgaarden, naast het kasteel. Afhankelijk van de wind wordt de landingsplaats bepaald al zou het wel leuk zijn moesten we richting Sint-Lievens-Houtem vliegen. Alles is ook te volgen via een livestream. Die vind je op www.dj-icon.be of op mjn Facebookpagina. Daar kan je ook een donatie doen voor een goed doel", zegt de jonge DJ.