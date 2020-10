Deze chauffeur vond een unieke parkeerplaats: "Wagen hangt hier al sinds vannacht”

Al twee daders opgepakt tijdens testfase van mobiel stal­kingalarm. Systeem voorlopig niet bruikbaar met iPhone

13 oktober Een knop waarmee een slachtoffer van stalking in een gevaarlijke situatie meteen een politiemacht op de been kan brengen. Dat is het mobiel stalkingalarm en sinds juni wordt het systeem in Gent getest. “In die periode hebben we twee keer een echt alarm gehad. Twee keer is de dader opgepakt”, zegt burgemeester Mathias De Clercq.