Derde graad Klim-Op naar Bredene op zeeklassen

Een hele week lang zullen zij er onder begeleiding van hun leerkrachten spannende avonturen beleven. Tijdens de openluchtklassen wordt er les gegeven in en over de natuur, maar er komt nog veel meer aan bod. Zo worden sociale vaardigheden sterk in de verf gezet. Tijdens de vele uitstappen, wandelingen en strandactiviteiten leren de leerlingen elkaar beter kennen. Vaak worden er banden voor het leven gesmeed. De zeeklassen zijn dan ook voor veel leerlingen het hoogtepunt uit hun basisschooltijd.