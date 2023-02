De Zonnevlier stuurt gekleurde carnavalsstoet vol 'rare vogels' door de straten van Vlierzele

Livios Een tuinhuis voor elk budget: dit moet je weten over materialen, fundering en vergunnin­gen

Droom je er al volop van om straks weer ten volle van je tuin te genieten? Dan is het nu tijd voor een nieuw tuinhuis, om je gereedschap in op te bergen… of meer. Bouwsite Livios ging alvast voor jou op zoek. Wat zijn je opties met beperkte middelen, hetzij een ruimer budget? Kan je het tuinhuis zelf plaatsen? Hoe dan? En moet je daarvoor een vergunning aanvragen?