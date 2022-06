De Zomerschuur dit weekend uit de startblokken

“Enerzijds grijpen we terug naar het beproefde recept van ontspannen genieten in onze boomgaard. Maar anderzijds introduceren we toch ook graag enkele nieuwigheden. Zo werd onze drank- en hapjeskaart enigszins aangepast. Met het Vriezels Beertje van de Gezinsbond en Metteko serveren we nu twee lokale biertjes. We spelen ook in op enkele trends bij de jeugd. Zo zullen we met Jupiler en Stella twee soorten pils aanbieden. Maar daar blijft het niet bij. We engageren ons ook volop in het lokale gebeuren. Tijdens de sneukeltocht van de Gezinsbond naar aanleiding van de Berenfeesten, zullen we hier een sneukel aanbieden aan de sportievelingen. Dat het zal smaken, staat nu al vast. Daarnaast plannen we ook verschillende optredens en andere evenementen. Hou in elk geval onze Facebookpagina in de gaten. Daarop zullen we alle speciale events tijdig aankondigen", vertelt Lieven. De Zomerschuur is open op donderdagen en vrijdagen vanaf 17 uur, op zaterdagen vanaf 15 uur en op zondagen vanaf 14 uur en is bereikbaar via de Zavelstraat.