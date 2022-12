De vijf momenten van 2022 van burgemeester Tim De Knyf

1. De familievoorstelling WOLK - 4Hoog in CC De Fabriek: de allereerste theatervoorstelling met mijn twee dochtertjes in ons eigen cultuurcentrum. Het was ontroerend mooi om hen zo verwonderd en geboeid te zien genieten van een ‘eerste keer ervaring’.

2. Op 1 februari was ik exact 1 jaar burgemeester, in tijden van Corona. Een zeer bijzonder jaar met bijna dagelijks uitsluitend digitale vergaderingen en nauwelijks fysieke ontmoetingen. Ik vond die dag dat dat jaar desondanks die specifieke omstandigheden toch was voorbijgevlogen en voelde me blij en trots dat ik die job mocht doen.

3. Het bedankingsfeest voor de vrijwilligers VAX in de Bevegemse Vijvers in Zottegem. Het was een officieel afsluiten van de periode van de pandemie en we hebben in die periode zulke geweldige inzet gezien van zoveel vrijwilligers, medewerkers van onze gemeente en mensen uit de zorg dat een mooi dankfeest op zijn plaats was.

4. De beste winterjaarmarkt in 10 jaar. Twaalf november viel in een weekend, dus er was zeer veel volk, we hadden met Toscane een boeiende gastregio en het was een perfect georganiseerde editie zonder noemenswaardige incidenten. Na Corona was het ook de eerste winterjaarmarkt zonder beperkende maatregelen, een echt feest voor meer dan 50.000 bezoekers.

5. De opening van het vernieuwde Letterhoutemdorp. Het was de eerste grote projectrealisatie van deze legislatuur, dat we samen met de inwoners van Letterhoutem konden vieren. Na de coronaperiode -die veel projecten heeft vertraagd- deed het die dag veel deugd om opnieuw resultaat te kunnen zien en tonen van ons beleid om de ganse gemeente op termijn te voorzien van vernieuwde wegenis, gescheiden riolering, betere afwatering en buffering van hemelwater. Met zijn wadi met vlonderpad is het centrum van Letterhoutem een groen rustpunt geworden voor het dorp.

