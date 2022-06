Cammaert Classic gezinsfietstocht ten voordele van Morelgemvrienden

Wielertoeristen hebben de keuze uit een tocht van 100 kilometer en een rit van 75 kilometer. In Gooik ligt de start langs de Ninoofsesteenweg, in Sint-Lievens-Houtem in de Polbroek. In groep starten kan om 8 uur. Vrij starten kan tussen 8 en 11 uur. Op beide locaties is er ook een gezinsfietstocht. In Sint-Lievens-Houtem werd die uitgestippeld door De Morelgemvrienden. Onderweg zijn er drie proeven waarmee extra drankbonnetjes gewonnen kunnen worden. Ook voor de familiefietstocht kan je vrij starten tussen 8 en 11 uur. Inschrijven kan via www.fb.com/cammaerttrucks of ter plaatse en kost 10 euro per persoon.