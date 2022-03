Brochure bundelt alles wat 16-jarigen moeten weten over Houtem

Lede Frank (63) van restaurant De Jaeger overleden: “Liefste wat hij deed, was voor anderen zorgen”

Het legendarische restaurant Afspanning De Jaeger in de Bosstraat in Lede zal nooit meer hetzelfde zijn. Afgelopen maandag overleed uitbater en kok Frank Vermeire op 63-jarige leeftijd in het OLV-ziekenhuis in Aalst. “Hij maakte van zijn hobby zijn werk en kookte met passie voor zijn klanten, waarvan velen vrienden werden.”

