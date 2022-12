Meer dan 1,6 miljoen keer bedankt! Deze Houtemse verhalen hebben jullie het meest geraakt in 2022: van een ontploffingen bij Eendracht Houtem tot een overrompeling op de Winterjaarmarkt

Dat weekend in maart was er een eetfestijn van de jeugdwerking van de club met 900 eters. Toen de brand uitbrak, waren er nog een 70-tal helpers en eters aanwezig. De eerste ploeg speelde een uitwedstrijd in Denderleeuw toen de voorzitter daar telefoon kreeg over wat er aan de hand was. Hij haastte zich meteen naar Houtem waar direct duidelijk werd hoe groot de ravage was. Toch had het nog erger kunnen zijn. Behalve de drie mensen in de keuken raakte iedereen ongedeerd buiten.

In februari werd de Keiberg in Letterhoutem getroffen door een valwind. Daarbij werden vier woningen en een wagen zwaar beschadigd en kwam de buurt zonder elektriciteit te zitten. “Ik had net de honden nog eens uitgelaten. Toen ik mij weer in de zetel nestelde, zag ik iets wit voorbijvliegen. Het bleek om het dak van mijn werkhuis en de stal te gaan”, getuigt Tim Buysse.

Volledig scherm Steltenlopers brachten de sfeer van Circus Tondeurs terug naar de Winterjaarmarkt in Sint-Lievens-Houtem. © Houtem Jaamarkt

De populariteit van de Winterjaarmarkt van Sint-Lievens-Houtem lijkt jaar na jaar toe te nemen. Met een verlengd weekend en zalig herfstweer waren de omstandigheden voor deze editie dan ook ronduit perfect. De verwachte toeloop van 50.000 bezoekers werd ruimschoots gehaald. “Ik schat dat hier zeker 60.000 mensen waren", zegt burgemeester Tim De Knyf (NH).

Volledig scherm Sint-Lievens-Houtem: Cominbel vertrekt eind maar uit Bavegem. © Frank Eeckhout

Slecht nieuws was er voor de 180 werknemers van vetsmelterij Cominbel. Het bedrijf vertrekt eind maart uit de Houtemse deelgemeente Bavegem. Zusterbedrijf Ecoson, dat op dezelfde site gevestigd is en keukenafval verwerkt, vertrekt een jaar later. De activiteiten van beide bedrijven, die in handen zijn van het Amerikaanse Darling, verhuizen naar vestigingen in Denderleeuw en Gent. Met 180 bedienden en arbeiders is het bedrijf één van de grootste werkgevers in Sint-Lievens-Houtem. Zij krijgen wel de kans om mee te verhuizen.

