Bewoonster (85) die inwoont bij zoon komt om bij zware boerderbijbrand, vader kan ontkomen

De hulpverleningszone Vlaamse Ardennen werd vrijdagnamiddag rond 16.45 uur opgeroepen voor een zware brand in Letterhoutem. De brand ging gepaard met een hevige rookontwikkeling die kilometers ver te zien was. De brandweermannen kregen bij aankomst te horen dat er nog een persoon in de woning was. Zij drongen de woonst binnen, maar troffen de vrouw aan naast haar bed. Voor het slachtoffer, de 85-jarige Godelieve Lagaert, kon geen hulp meer baten. Haar man Charles Van der Eecken slaagde er wel nog in om aan de vlammen te ontsnappen en werd opgevangen door de overburen. Nadat hij de eerste zorgen kreeg toegediend, werd hij naar het ziekenhuis gebracht. De tachtigers woonden in bij hun zoon. Die was op het moment van de brand aan het werk in zuivelbedrijf Inex.

“Elke dag kom ik onder de middag naar huis om te zien hoe mijn ouders het stellen. Toen ik hier omstreeks 12.30 uur vertrok, was alles in orde. Enkele uren later kreeg ik te horen dat er brand was uitgebroken op onze boerderij”, zegt de man. Burgemeester Lieven Latoir kwam ter plaatse om zich te vergewissen van de situatie. “Over de oorzaak van de brand is nog niets gekend. Volgens de brandweer is de woning totaal verloren. Ik heb de dienst Slachtofferhulp van onze politie gevraagd om zowel voor de vader als voor de zoon een oplossing te zoeken zodat ze een onderkomen hebben. Dat er bij de brand een slachtoffer te betreuren valt, is uiteraard heel erg jammer. Ik ken Godelieve al zeker 65 jaar van toen we nog in Oosterzele woonden. Zij sukkelde wat met haar gezondheid en lag regelmatig in bed, maar ze kreeg thuis de nodige zorgen toegediend”, weet Latoir.