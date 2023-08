Bewoners 's Hondshuffel vieren feest

Wetterse bieren, Balegemse jenever en wijnen ontdekken tijdens Toer Lekker Oost-Vlaams

Op zondag 27 augustus kan je deelnemen aan een nieuwe editie van de Toer Lekker Oost-Vlaams. De jaarlijkse gelegenheid om een kijkje achter de schermen te nemen bij je favoriete streek- en hoeveproducenten. In Wetteren kan je kennis maken met de bieren van Pikaflor en de bieren en wijnen van De Heilig Hart Brouwerij. Wijnliefhebbers zijn welkom in Merelbeke en voor een druppel moet he uiteraard in Balegem zijn.