Bestuurster gekneld nadat stuurloze brommobiel tegen huisgevel botst in Sint-Lievens-Houtem

Gent De Kijk van Kurt: “Mijmeren naar grijs”

7 juli Het is officieel komkommertijd en dat is eraan te merken. Het is niet dat er niets gebeurt in de wereld, maar het is momenteel allemaal iets minder spectaculair en de mensheid blijkt er ’s zomers ook minder van wakker te liggen. In Brussel houden asielzoekers een hongerstaking en hier in Gent dreigen enkele krakers van Het Pand hetzelfde te doen omdat de stad haar beloftes van 40 jaar geleden niet nakomt. Hoort u daar iemand over praten bij uw bakker? Ik niet. Over één artikel zal ik het morgen wel hebben bij het bestellen van mijn pistolets. De ‘grijzekes’ verdwijnen uit het straatbeeld. Nieuwen Bosch schaft haar welbekende schooluniform af. Dat uniform, dat lang geleden werd ingevoerd om de gelijkheid van onderwijskansen te benadrukken, wordt nu om de zelfde reden afgeschaft. Er zal wel goed over nagedacht zijn en ik kan me voorstellen dat heel wat leerlingen maar wat blij zullen zijn dat ze voortaan mogen dragen wat ze willen, maar de nostalgische ziel in mij vindt het spijtig. Als krolse tiener maakte ik er met mijn klasgenoten een sport van om meteen na de les naar de buurt van Sint-Anna te crossen. Daar liep na schooltijd een in het grijs gehulde massa vrouwelijk schoon. Net zoals veel vrouwen vallen op een man in uniform, vielen wij als een blok voor onze geüniformeerde vrouwelijke leeftijdsgenoten. Veel van die meisjes gingen nogal creatief om met de voorgeschreven roklengte, wat bij ons, jongelui in pré-internetdagen, de fantasie op hol liet slaan. Naar de groentjes van Sint-Bavo crossten we niet, die – vergeeft u me het cliché – dochters van dokters en notarissen, keurden ons stoer gedoe geen blik waardig. Een ‘grijs’ vriendinnetje zat er met wat geluk wel in en daar kon je aan de bushalte mee uitpakken. Ik gun alle leerlingen straks hun vrije kledingkeuze, maar sta me toe dat ik nog even verder mijmer!