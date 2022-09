Berenchallenge daagt deelnemers uit met tal van opdrachten

De eerste Berenchallenge werd in 2019 uitgevochten. Door Corona is Gezinsbond VlieZL nu pas aan de tweede editie toe. “De Berenchallenge is een sportieve uitdaging met een hindernissenparcours, behendigheidsspelen en tal van opdrachten zoals muurklimmen, boomzagen, eierwerpen en een zenuwspiraal. Deelnemen kan in een team van 4 tot 6 personen, de minimumleeftijd is 8 jaar maar minstens twee teamleden moeten 14 jaar of ouder zijn. Je kan dus meedoen met je gezin, met vrienden, buren, de jeugdbeweging of collega’s", zegt Stefaan Deconinck.

De deelnameprijs bedraagt 20 euro per team en jeugdbewegingen betalen slechts 10 euro. Vooraf inschrijven is verplicht en kan tot 26 september via vliezl.gezinsbond.be of via mail naar patrick.sienaert@lonza.com. De deelnemende teams worden om 13.15 uur verwacht op site Hemelrijk in Vlierzele voor een briefing. Sportieve kledij en stevige schoenen worden aanbevolen alsook lichte handschoenen. Wees er snel bij want het aantal deelnemende teams is beperkt tot 20.