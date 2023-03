Arthur, Olivia en de alpaca's’ wint publieksprijs bij kinderboeken: "Nu nog de overall titel binnenrijven"

Jeugdadvocaat en bemiddelaar

750 euro

Dat haar boek de publieksprijs wint in het genre kinderboeken stemt de schrijfster uitermate tevreden. “De publieksprijs is opgesplitst in twee ronden. In de eerste ronde werden er 17 winnaars verkozen in een eigen genre. Het boek ‘Arthur, Olivia en de alpaca’s’ is genrewinnaar en maakt kans op de overall titel. In de tweede ronde die op maandag 6 maart van start is gegaan, strijden de genrewinnaars om overall publiekswinnaar te worden. De winnaar van de overall prijs sleept een geldbedrag van 750 euro in de wacht. Er kan nog gestemd worden tot maandag 13 maart 12 uur via https://boekgoud.nl/stemmen/13411. De stemmen die ik tot nu heb verzameld blijven staan, maar ik kan nog wel extra stemmen verzamelen. Let op: dit kunnen alleen stemmers zijn die nog niet eerder hebben gestemd tijdens deze editie van BoekGoud", besluit Anne.