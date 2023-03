Ambulanciers en brandweermannen bedreigd met vuurwapen: Burgemeester vraagt strenge bestraffing

“Dat wapen bleek uiteindelijk een airsoftwapen, maar dat was niet te zien. Dergelijk wapen kan overigens ook stevige verwondingen toebrengen”, aldus burgemeester Tim De Knyf (NH). Die stelt dat de psychische impact op de hulpverleners zwaar was. “Het Fire Stress Team heeft nadien de mensen bijgestaan, maar agressie tegen hulpverleners is onaanvaardbaar. Ik vraag dat het parket in deze zaak de strengst mogelijke bestraffing oplegt en bekijk met de Hulpverleningszone welke juridische stappen we kunnen zetten”, aldus de man.