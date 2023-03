92-jarige vrouw betrapt inbrekers: daders slaan op de vlucht

Omstreeks 11 uur gingen twee personen de voordeur van de woning te lijf met een koevoet. De inbrekers hadden er echter geen rekening mee gehouden dat er iemand aanwezig was in de woning. Gealarmeerd door een krakend geluid begon de vrouw luidkeels te roepen. Daarop sloegen de inbrekers op de vlucht. Ze sprongen in een zwarte bestelwagen en reden in volle vaart weg richting Gentsesteenweg. De politie was snel ter plaatse maar vond geen spoor meer van de daders. Parket Oost-Vlaanderen werd op de hoogte gebracht en het labo kwam ter plaatse voor sporenonderzoek. De 92-jarige vrouw raakte niet gewond maar was wel zwaar onder de indruk de feiten.