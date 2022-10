1.000 euro voor stiltehoekje bij vzw Foxtrot

In 2012 stopte vzw Hippoc de actieve werking van hippotherapie (paardrijden door mensen met een beperking als therapie en ontspanning) waar het sinds 1986 in Zuidoost- Vlaanderen mee bezig was. De Raad van Bestuur ging in overleg met peter Marijn Devalck en meter Brunhilde Verhenne op zoek naar vervangende activiteiten die in de lijn lagen van de doelstellingen zoals die in 1986 waren geformuleerd. Een van die doelstellingen is steun aan Foxtrot, is een kleinschalige vzw die qua doelstelling het dichtst aanleunt bij de werking van vzw Hippoc vroeger. Zij geven hippotherapie op voorlopig kleine schaal in Bavegem. Met het geld kan het stiltehoekje versneld afgewerkt worden.