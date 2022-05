Windhoos trekt over Watervliet

Een windhoos is een wervelwind die onder een onweerswolk tot stand komt. Dat gebeurt bij een groot temperatuurs- en vochtigheidsverschil tussen de lucht boven de aardoppervlakte en in de atmosfeer. Het fenomeen is uiterst zeldzaam. “We schatten dat er in ons land 5 tot 10 windhozen of tornado’s per jaar voorkomen”, zegt weerman David Dehenauw. “Dat gebeurt meestal altijd in zones met grote windschering (een verandering in snelheid of richting van wind over een relatief korte afstand of tijdsperiode, red.) in de eerste kilometers van de atmosfeer.”