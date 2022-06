Wim Vande Ryse is nieuwe directeur De Regenboog

Wim Vande Ryse is geen onbekende op school. De man is afkomstig uit Moerkerke-Damme en na een carrière van meer dan 18 jaar als leerkracht in het buitengewoon onderwijs in West-Vlaanderen, maakte hij in 2015 de overstap naar de GBS De Regenboog. Hij ging er aan de slag als zorgcoördinator en beleidsmedewerker en groeide begin 2021 door tot de waarnemend directeur voor de vestiging Sint-Laureins. Hij nam de fakkel over van de toenmalige directeur, Rudy Van Quekelberghe, die met pensioen ging.