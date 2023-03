Wie Sentse horeca bezoekt, maakt kans op caudeaubonnen

“Via deze lenteactie wil de Senter de plaatselijke ondernemers ondersteunen die het moeilijk hebben als gevolg van de hoge energieprijzen”, zegt schepen van Lokale Economie Claudine Bonamie (Samen Anders). “Sommige ondernemers beschikken na een lange coronaperiode over geen financiële reserves. Met deze actie willen we meer recreanten aantrekken en dus ook meer cliënteel voor de horeca want velen maken tijdens hun wandel- of fietstocht een tussenstop.”