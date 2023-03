Wegdek tussen Sint-Laureins en Sint-Margriete wordt hersteld

Uitgever, ‘wit konijn’ voor N-VA en nu schepen voor SMS: een portret van Michel De Sutter (67)

Met het ontslag van Marc Windey als schepen van Eeklo, krijgt Michel De Sutter (67) nu voor SMS een zitje in het schepencollege van de hoofdstad van het Meetjesland. Verder kennen we hem als de man achter de cyclocross in Eeklo en degene die ooit De Eeclonaar groot maakte. Maar wat is er nog allemaal over hem bekend? Een portret.