WEER. Vanochtend kans op helder weer in Sint-Laureins

Jongens van obs De Zeemeeuw in Breskens spelen landelijke schoolvoet­bal­fi­na­le: ‘Ooit wil ik voetballen voor Real Madrid’

Het is een prestatie van Champions League-formaat. Groep 5-6 van obs De Zeemeeuw in Breskens staat in de landelijke finale van het schoolvoetbal. Over twee weken moet het gebeuren in Zeist.