WEER. Vanochtend bewolking in Sint-Laureins

“Iedere week werden zo’n duizend zwijntjes verkocht”: Eeklo brengt 620 jaar biggen­markt in beeld

Eeklo duikt in de geschiedenis van de biggenmarkt. De sporen gaan terug tot 1403, maar vooral in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw beleefde de Eeklose biggenmarkt gouden jaren. De KVVV krijgt net nu een schilderij uit 1940 van meesterschilder Alfons Oosterlinck in handen, dat de biggenmarkt in beeld brengt. Wij duiken in de geschiedenis.