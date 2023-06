WEER. Kans op helder weer in Sint-Laureins vanochtend

Meer dan 15.000 facturen niet betaald: stad Eeklo heeft nog 6,5 miljoen euro tegoed van wanbeta­lers

Maar liefst 6,5 miljoen euro. Dat is het gigantische bedrag dat stad Eeklo heeft staan aan openstaande en dus onbetaalde facturen. Schepen van Financiën Koen Loete (CD&V) wil orde op zaken stellen, en zoveel mogelijk ‘verloren geld’ toch nog in de stadskas krijgen. “Maar nu al is zeker 300.000 euro verjaard”, zucht de schepen.