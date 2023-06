WEER. Het weer wordt warmer in Sint-Laureins

Kristof tovert varkens­boer­de­rij opnieuw om tot springkas­te­len­dorp

Vanaf vrijdag 2 juni kunnen kinderen zich weer volop uitleven in het springkastelendorp van Kristof Steyaert. Ook ouders komen er aan hun trekken in de aangrenzende pop-upbar Bij Paul waar ze met een drankje in de hand een oogje in het zeil kunnen houden.