WEER. Helder weer in Sint-Laureins vanochtend

NET OPEN. Jessie (37) opent De Tweede Kans in Maldegem: “Winkeltje waar je kan kopen en verkopen”

‘Jouw geluk + Mijn geluk = Ons geluk’. Dat is de slogan van De Tweede Kans in de Nieuwstraat 50 in Maldegem. Jessie Allemeersch (37) start er haar eigen droom met een tweedehandswinkel. Je kan er spulletjes kopen, maar kan er ook jouw overbodige spullen achterlaten en door Jessie laten verkopen. Zo werkt het.