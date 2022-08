Weekend kermis op weiland in Warande

Eeklo ‘Helden in het Park’ brengt muziek uit alle hoeken van de wereld naar Eeklo: “Dit jaar grootser, met nieuw stuk festival­ter­rein”

Liefhebbers van wereldmuziek kunnen vanaf donderdag 28 juli weer in Eeklo terecht, voor vier weken ‘Helden in het Park’. Dit jaar met een extra stuk festivalterrein, met dj’s en lekkere cocktails. “Muziek van over de hele wereld, met een mooie mix van gevestigde waarden en opkomend talent”, klinkt het.

26 juli