Waterland-Oudeman zoekt straatambassadeurs: “Contact tussen dorp en de gemeente”

Zo’n straatambassadeur wordt tussenpersoon tussen Waterland-Oudeman en de gemeente om de noden van de inwoners te bespreken en aan te pakken. Op donderdag 26 januari om 20 uur is er een startvergadering voor geïnteresseerden rond het project dat het Plattelandscentrum Meetjesland opzet. Iedereen is welkom in de parochiezaal in de Kerkstraat 44 in Waterland-Oudeman.