Vzw Kleine Held spartelt om het hoofd boven water te houden: “Als er een einde aan de vzw komt, moet ik mijn dochter voor de tweede keer afgeven”

Sofie verloor haar dochter die prematuur werd geboren na een lange strijd van zeven maanden. Als eerbetoon aan haar richtte ze in 2017 de vwz Klein Held op die vrolijke en praktische kleertjes probeert te vinden voor de allerkleinsten. “Ik heb toen als mama zelf aan den lijve ondervonden hoe moeilijk het is om kleertjes en spulletjes te vinden voor de prematuurtjes, terwijl dat net heel belangrijk is. Zo wordt dat klein, kwetsbaar wezentje met al die buisjes en kabeltjes in die veel te grote pamper plots een ‘echte’ baby.”

Pakketjes voor prematuurtjes

Om die reden schenkt de vzw gratis startpakketten aan ouders van prematuren en zieke pasgeborenen. In elk startpakket zit onder meer een body, mutsje, couveusedekentje, wikkeldekentje, geurdoekje, mini-vlaggenlijn en setje mijlpaalkaarten. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan de broertjes en zusjes door hen een gratis zorgenvriendje te schenken. “Op die manier kunnen ze hun angsten en problemen kwijt bij hun knuffel. Bovendien bieden we de ouders ook een kosteloze, liefdevolle fotoreportage aan op de dienst neonatologie. Zo hebben ze ook een blijvende herinnering om later samen op terug te blikken.”

Volledig scherm De starterpakketen die de vzw gratis aanbiedt. © Joeri Seymortier

Donaties

Omwille van budgettaire redenen moet Sophie de aanvragen voor de startpakketten en fotoreportages volledig on hold te zetten. “Ik merk echt aan alles dat het momenteel echt moeilijke en onzekere tijden zijn voor iedereen. En dat voelen we ook duidelijk aan de verkoop van onze steunartikelen en de particuliere giften die sindsdien quasi volledig zijn stilgevallen."

Toch wil Sophie haar vzw nog lang niet opgeven. “Voor mij voelt de VZW echt aan als mijn kindje. Als we er definitief mee moeten stoppen, zal dit voor mij voelen alsof ik mijn meisje nog een tweede keer moet afgeven. Dankzij de vzw hou ik de herinnering aan haar levend. Concreet hebben we 75.000 euro om een volledig jaar te kunnen overbruggen. Ik heb mezelf als doel gezet dat ik na 31/05/2021 enkel nog verder doe als we tegen dan voldoende fondsen hebben ingezameld.”

Wie een donatie wil doen, kan terecht op de website www.kleineheld.be