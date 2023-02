VIDEO. Team Piet Andries krijgt kwaliteitslabel voor ‘ambacht’ als lasser en metaalbewerker

Piet Andries is afkomstig uit Bassevelde, zijn vrouw Ellen uit Boekhoute. Zes jaar geleden verhuisden ze hun bedrijf naar ’t Singelken in Sint-Laureins en daar werken ze ondertussen met dertien werknemers. “Deze award van Unizo is dan ook voor heel ons team”, zeggen Piet en Ellen. “Vanuit een specialisatie in laswerk, staan we in voor alle metaalconstructies in inox, aluminium en staal. In ons atelier in Sint-Laureins staan we in voor studie, productie en montage. Oplossingen op maat van de klant.”