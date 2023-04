Vanochtend overwegend bewolkt weer in Sint-Laureins

Loting 26 ste editie U13Cup levert topaffi­ches op: “Hier zie je de echte waarde van ons voetbal”

Maandagavond werd in Assenede geloot voor de 26ste editie van de U13Cup, één van de meest prestigieuze jeugdvoetbaltornooien die ons land rijk is. Ook dit jaar leverde de loting weer mooie affiches op tussen diverse topploegen uit België, Europa en de VS. Titelverdediger Real Madrid laat verstek gaan en wordt vervangen door een nog te bepalen ‘mystery guest’. Voetballiefhebbers noteren het weekend van 2, 3 en 4 juni alvast met stip in hun agenda.