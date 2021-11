Uurtje na zware brand gingen de ribbetjes in Fred’s Café weer vlotjes over de toonbank: “Wilden onze klanten hun gezellige avond niet ontnemen”

Assenede “Het Meetjes­land, waar James Bond thuis is”: Originele motor uit ‘No time to die’ houdt halt in Assenede

Wie er in zijn of haar jeugdjaren ooit luidop van droomde om James Bond te zijn, moet de komende dagen bij Triumph-dealer BMC Assenede zijn. Daar kan je kennismaken met de ‘Scrambler 1200’, de originele motorfiets waarop acteur Daniel Craig, a.k.a James Bond himself, in de nieuwe James Bond-film ‘No time to die’ schittert. De originele modder van de filmset hangt er zelfs nog aan.

29 oktober