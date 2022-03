Twintig verenigingen en 260 schoolkinderen helpen dorp proper te houden

Deinze-Meetjesland Van kunstmarkt tot goedkope kinderfiet­sen: 5 leuke weekend­tips uit Deinze en het Meetjes­land

Een kunstmarkt in Deinze of een rommelmarkt in Eeklo: dit weekend is er van alles te doen in Deinze en het Meetjesland. Ontdek hieronder een selectie van 5 tips voor het weekend van zaterdag 12 en zondag 13 maart.

12 maart